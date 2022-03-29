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Великобританія хоче повного виведення російських військ з України, - прес-секретар Джонсона

Фото: Великобританія вимагає повного виведення військ (Gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона заявив про бажання Великобританії бачити повне, а не часткове виведення військ з території України. Така заява з'явилася у вівторок, 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прес-секретар британського прем'єр-міністра заявив, що Великобританія хоче повного виведення російських військ з території України. Відповідна заява з'явилася у відповідь на рішення Москви "різко скоротити військову активність" під Києвом і Черніговом.

"Великобританія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і буде судити Росію за її діями, а не словами", - заявив він.

Британський уряд визнав, що російські обстріли навколо Києва скоротилися.

Нагадаємо, що Великобританія посилить економічний тиск на Росію.

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