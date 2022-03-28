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Великобританія посилить економічний тиск на Росію, - Джонсон

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Лондон, Понеділок 28 березня 2022 21:46
Великобританія посилить економічний тиск на Росію, - Джонсон Фото: Борис Джонсон (Getty images)
Автор: Артем Горовенко

Після розмови з Володимиром Зеленським, Борис Джонсон заявив про намір посилити економічний тиск на Росію. Крім того, світові лідери домовилися про тіснішу координацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського і Бориса Джонсона, офіс Прем'єр-міністра Великобританії виступив із заявою, в якій говорилося про підтримку і посилення тиску на Москву.

Так само повідомляється, що Президент і Прем'єр-міністр обговорили переговори між Україною і Росією.

"Президент Зеленський представив оновлену інформацію про хід переговорів, і два лідери домовилися про тісну координацію в найближчі дні", - повідомили в офісі Джонсона.

Нагадаємо, що Джонсон анонсував нову допомогу для України.

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Володимир Зеленський Борис Джонсон Великобританія Російська Федерація
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