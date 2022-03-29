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Великобритания хочет полного вывода российских войск из Украины, - пресс-секретарь Джонсона

Фото: Великобритания требует полного вывода войск (Gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил о желании Великобритании видеть полный, а не частичный вывод войск с территории Украины. Такое заявление появилось во вторник, 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что Великобритания хочет полного вывода российских войск с территории Украины. Соответствующее заявление появилось в ответ на решение Москвы "резко сократить военную активность" под Киевом и Черниговом.

"Великобритания не хочет видеть ничего меньшего, чем "полный вывод" российских войск с территории Украины, и будет судить Россию по ее действиям, а не словам", - заявил он.

Британское правительство признало, что российские обстрелы вокруг Киева сократились.

Напомним, что Великобритания усилит экономическое давление на Россию.

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ВеликобританияБорис ДжонсонВторжение России в Украину