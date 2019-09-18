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Європарламент погодився відстрочити Brexit

Новини » В світі    18.09.2019 - 15:14
Європарламент погодився відстрочити Brexit
Фото: Європарламент (flickr.com european_parliament)

За словами депутатів Європарламенту, документ є збалансованим і забезпечує правову визначеність

Європейський парламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу (ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Зазначається, що документ заснований на вже узгодженій Угоді про вихід. Депутати Європарламенту підтримали його 544 голосами "за", 126 проголосували проти і утрималися 38.

"ЄС відкритий для можливого продовження періоду переговорів по статті 50 Лісабонського договору, якщо цього вимагатиме Великобританія, за умови, що це виправдано і має конкретну мету, наприклад, уникнення виходу без операції, проведення загальних виборів або референдуму. Вони також додають, що продовження не повинно впливати на роботу і функціонування інститутів ЄС", - йдеться в повідомленні.

Що стосується недавніх подій у Великобританії (заяв Бориса Джонсона - ред.), члени Європарламенту відзначають, що Великобританія повинна буде взяти на себе "повну відповідальність за вихід з ЄС без операції і серйозні наслідки, які це спричинить".

У Європарламенті також підкреслили, що сценарій виходу з ЄС "без угоди" не позбавить Великобританію зобов'язань за фінансовими розрахунками та захисту прав громадян, які є необхідними попередніми умовами для схвалення парламентом будь-яких майбутніх відносин між ЄС та Великобританією.

У документі також наголошується, що ніякого перехідного періоду в економічних відносинах з ЄС за відсутності повноцінного угоди не буде.

Нагадаємо, раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона надати дієві пропозиції Brexit. Він зазначив, що зустрічі навколо ситуації з Brexit будуть проводитися щодня.

Раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія вийде з ЄС 31 жовтня у будь-якому випадку. Але все ж він має намір домагатися укладення угоди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що британський міністр з питань Brexit Стівен Барклі заявив про прогрес у переговорах з Брюсселем. За його словами, Британія і Євросоюз "проробляють за лаштунками великий обсяг роботи" по Brexit.

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