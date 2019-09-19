Раду Європи закликали почати розслідування проти Великобританії

Ілюстративне фото (independent.co.uk)

У активістів є нові побоювання, що Великобританія покине ЄСПЛ і Рада Європи

Групи громадянського суспільства закликали Раду Європи почати розслідування стосовно дотримання верховенства права Британією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як повідомляється, у четвер, 20 вересня, громадські організації висловили свої побоювання у листі новому генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич. Вони відзначають, що зростає занепокоєння щодо відданості уряду Великобританії дотримуватися законів.

Особливу тривогу, як зазначили громадські організації, викликає можлива загроза невиконання закону, який зобов'язує прем'єр-міністра Бориса Джонсона подати заявку на відстрочку Brexit, щоб уникнути "жорсткого" виходу з ЄС, а також - нещодавнє припинення роботи парламенту Великобританії.

Напередодні загальних виборів 2017 року Консервативна партія Великобританії взяла на себе тимчасове зобов'язання залишатися в рамках Європейської конвенції про права людини.

Однак на тлі можливості нових виборів, які можуть відбутися у найближчі місяці, у активістів є нові побоювання, що Великобританія покине Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) та Рада Європи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в середу, 18 вересня, Європейський парламент підтримав документ про "упорядкованому Brexit", згідно з яким Британія зможе відстрочити вихід з ЄС.

Додамо, уряд Британії передало в Брюссель конфіденційні технічні неофіційні документи. Дані документи повинні стати основною для продовження дискусії щодо виходу країни з ЄС. Повідомляється, що в документах йдеться про митних питаннях та постачання товарів.