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Великобританія передала ЄС неофіційні документи щодо вирішення проблем з Brexit

Новини » Політика    19.09.2019 - 16:05
Великобританія передала ЄС неофіційні документи щодо вирішення проблем з Brexit
Ілюстративне фото (independent.co.uk)

У документах йдеться про митних питаннях та постачання товарів

Великобританія направила в Європейський союз неофіційні письмові документи з пропозиціями щодо виходу країни зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що уряд Великобританії передало в Брюссель конфіденційні технічні неофіційні документи, що відображають ідеї, висунуті Британією. Ці документи повинні стати основною для продовження дискусії.

"Ми подамо офіційні письмові рішення, коли будемо готові, не у відповідності з штучними термінами і коли буде ясно, що ЄС буде конструктивно використати їх в якості заміни для відстрочки", - повідомив представник британського уряду.

В неофіційних документах йдеться про митних питаннях та постачання товарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія повинна до кінця вересня представити свої альтернативи пропозиції Брюсселя щодо угоди про Brexit, якщо хоче обговорити їх з Євросоюзом.

РБК-Україна також писало, що 18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкованому Brexit", згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу.

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