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Британію охопив потужний шторм "Сіара"

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 17:38
Британію охопив потужний шторм "Сіара"
Фото: повінь у Британії (twitter.com/unionlib)

У країні спостерігається транспортний колапс

У неділю, 9 лютого, території Британії досягнув потужний шторм "Сіара", що спричинив повені та руйнування по всій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuter.

За даними британської національної метеорологічної служби, пориви вітру досягають 93 миль на годину. Найсильніший вітер спостерігається в Уельсі.

У зв'язку з негодою у Британії спостерігаються проблеми з транспортом. Аеропорти "Хітроу" та "Гатвік" скасували деякі внутрішні та міжнародні рейси. Шторм також спричинив перебої на залізниці, зокрема падіння на колії ліній електропередач, дерев та інших об'єктів.

Крім того, місцева влада попередила про можливі сильні повені у понад 200 населених пунктах. У Йоркширі рівень води може піднятися до небезпечних показників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 лютого потужний буревій "Забіне" повинен досягнути території Німеччини. Німецькі метеорологи поперджали, що пориви вітру сягатимуть 100-175 кілометрів на годину. Очікується, що негода в країні утримається до 11 лютого. Аеропорти та залізниця попередили про можливі зміни в роботі.

Також РБК-Україна писало, що в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер, сніг та хуртовини. Погіршення погодних умов прогнозують у понеділок, 10 лютого. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с, подекуди пориви сягатимуть 35-40 м/с.

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