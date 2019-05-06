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Близько мільйона біологічних видів знаходяться під загрозою вимирання, - доповідь

Новини » В світі    06.05.2019 - 22:54
Близько мільйона біологічних видів знаходяться під загрозою вимирання, - доповідь
Ілюстративне фото (pixabay com 2)

В якості причин - глобальне потепління, забруднення повітря, скорочення запасів питної води

Близько одного мільйона біологічних видів знаходяться під загрозою зникнення у найближчі десятиліття через антропогенний вплив. Такі дані містяться в доповіді Організації Об'єднаних Націй, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

У доповіді йдеться про те, що втрата біорізноманіття пов'язана не тільки з навколишнім середовищем, але впливає і на економіки, політичну стабільність та соціальні аспекти, зокрема потоки мігрантів. Метою світового співтовариства повинно виступати не економічне зростання, а більш довговічні системи, наголошується в доповіді.

Людство руйнує якість життя "на глобальному рівні", - підкреслив Роберт Уотсон, голова Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття і екосистемних послуг, яка відповідала за підготовку документа. За його словами, необхідні негайні контрзаходи як на локальних, так і на світовому рівнях.

На думку вчених, темпи вимирання "вже в десятки або сотні разів вище, ніж вони були в середньому в минулі 10 млн років". В якості причин цього в доповіді називаються глобальне потепління, забруднення повітря, скорочення запасів питної води, що призводить до зникнення лісів, зокрема мангрових заростей, комах-запилювачів і рибних ресурсів.

Нагадаємо, Єврокомісія оприлюднила рекомендації щодо напрямків стратегічного розвитку ЄС на 2019-2024 роки. Головна увага при цьому буде приділена впровадженню досліджень та інновацій в таких галузях, як екологія, економіка, соціальна сфера. Це передбачає розвиток цифрової економіки і штучного інтелекту, які повинні служити людству.

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