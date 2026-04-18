В больнице умерла еще одна жертва стрельбы в Киеве
Количество погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло до шести человек. Среди пострадавших также оказался младенец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
Детали трагедии и количество жертв
Кличко отметил, что по уточненным данным медиков, непосредственно во время стрельбы на улице и в помещении супермаркета погибли пять человек.
Впоследствии стало известно о еще одной жертве - в больнице умерла женщина, которую госпитализировали вместе с другими девятью ранеными.
Сейчас ее личность устанавливают, известно лишь, что погибшей было около 30 лет. Таким образом, общее количество жертв нападения возросло до шести.
Состояние пострадавших
Кроме госпитализированных, медики оказали помощь на месте еще шести лицам. Среди них - четырехмесячный ребенок, который получил отравление угарным газом.
Как выяснилось, младенец находился в квартире рядом с помещением, которое стрелок поджег перед тем, как выйти на улицу и начать огонь по людям.
Родители ребенка отказались от госпитализации после осмотра врачей.
Стрельба в Киеве
Напомним, в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе столицы произошла масштабная трагедия. 58-летний уроженец Москвы, вооруженный гражданским карабином, открыл хаотичный огонь по прохожим, после чего захватил заложников в супермаркете.
По данным МВД, количество жертв и раненых возросло - среди пострадавших оказались посетители магазина, охранник и ребенок.
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, силовики спланировали и провели штурм здания после того, как нападавший убил еще одного заложника. В ходе спецоперации стрелок был ликвидирован.