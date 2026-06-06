Великий Луг возрождается? Какие последствия имеет подрыв Каховской ГЭС через три года

Главное: Естественное восстановление: На месте бывшего водохранилища стремительно формируется новая экосистема, где уже преобладают вербово-тополевые леса.

На месте бывшего водохранилища стремительно формируется новая экосистема, где уже преобладают вербово-тополевые леса. Экологическая ценность: Украинская Природоохранная Группа (UNCG) инициирует включение Великого Луга в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникального примера естественного восстановления поймы.

Украинская Природоохранная Группа (UNCG) инициирует включение Великого Луга в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникального примера естественного восстановления поймы. Выводы ученых: Восстановление плотины не решит проблему водоснабжения региона автоматически, а нынешние остаточные водоемы аккумулируют лишь 12% от прежнего объема воды.

Восстановление плотины не решит проблему водоснабжения региона автоматически, а нынешние остаточные водоемы аккумулируют лишь 12% от прежнего объема воды. Климатические вызовы: Дефицит воды на юге Украины является долгосрочной угрозой, которая обусловлена глобальными изменениями климата, а не только разрушением ГЭС.

Дефицит воды на юге Украины является долгосрочной угрозой, которая обусловлена глобальными изменениями климата, а не только разрушением ГЭС. Аграрный сектор: Из-за оккупации и экологических последствий площади под отдельными сельскохозяйственными культурами в Херсонской области сократились на 71-98%, а восстановление отрасли требует комплексного разминирования и новых технологий.

Из-за оккупации и экологических последствий площади под отдельными сельскохозяйственными культурами в Херсонской области сократились на 71-98%, а восстановление отрасли требует комплексного разминирования и новых технологий. Мониторинг: Для послевоенного планирования и моделирования водных ресурсов ученые разрабатывают специализированную аналитическую систему Dnipro-WEB.

Что сейчас на месте Каховского водохранилища (инфографика РБК-Украина)

Какая экологическая ситуация сейчас на месте Каховского водохранилища

После подрыва Каховской ГЭС вода и почвы были загрязнены тяжелыми металлами из донных отложений, нефтепродуктами, пестицидами и нечистотами из десятков затопленных населенных пунктов. Это создало серьезную экологическую и санитарную угрозу.

"Наша инспекция постоянно осуществляет контроль на месте бывшего Каховского водохранилища. Мы отбираем пробы, делаем анализы. В 2023-24 годах мы обнаруживали превышение содержания загрязняющих веществ то в воде, то в почвах. Сейчас состояние нормализовалось, в частности содержание кислорода в воде стабилизировалось", - рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель начальника департамента Государственной экологической инспекции Украины Сергей Заец.

По его словам, масштабы мониторинга очень зависят от ситуации с безопасностью, поскольку до сих пор часть юга остается под контролем врага.

"Левобережье Херсонской области до сих пор оккупировано и, конечно, наши эксперты туда не могут попасть. А вот мониторинг на правобережье мы осуществляем регулярно. Добавлю, что сейчас почти вся территория бывшего водохранилища заросла вербой. Что будет дальше - за этим надо смотреть и анализировать, поскольку ситуация не типичная", - отметил Заец.

Последствия подрыва Каховской дамбы (фото: Getty Images)

Вербово-тополевой лес вместо воды

Уже в первые месяцы после подрыва дамбы на дне бывшего водохранилища высеялась верба. Сейчас там формируется целая экосистема, а деревья достигают 7 метров.

"Вербовые леса растут очень быстро, и уже смогут сформироваться через 20 лет. Но если захотят затопить эту территорию, то уничтожение деревьев принесет большой вред. Вербовые леса кругом были уничтожены, в Европе их охраняют. И если удастся восстановить тот лес, то это будет самый большой в Европе вербовый массив", - ранее в интервью РБК-Украина рассказал Академик НАН, эколог и геоботаник Яков Дидух.

Рядом с вербой местность зарастает тополем. Вообще ученые здесь фиксируют около 340 видов растений, среди которых есть и редкие и охраняемые виды.

На ракушечных отложениях, где в первые годы ничего не росло, начал пробиваться аборигенный вид латук татарский. А на слабо сформированных почвах, где некомфортно вербам, растет тамарикс, который формирует кустарниковый ярус.

"Все движется в сторону приморских группировок. Сейчас там обильно цветет крестовник весенний. Есть два вида лебеды, которые растут на слабо засоленных почвах. На переувлажненных местах начинают доминировать тростник и камышовка. В этой биотопической мозаике пустыми остаются незначительные по площади такировидные участки", - рассказала в комментарии СМИ ведущий научный сотрудник Института ботаники им. Н. Г. Холодного Анна Куземко.

Экосистема также наполняется животным миром. По словам зоолога Алексея Василюка, на бывшем дне водохранилища сейчас находят следы лисиц, шакалов, хорьков и более мелких млекопитающих. В то же время для крупных копытных лес еще густой.

Возле водоемов много перелетных птиц, в том числе виды, которые под охраной - галагазы, огари. А вот видовое разнообразие насекомых пока небольшое, потому что нет значительного цветущего разнотравья. В основном насекомых заносит ветром или они случайно туда залетают. В то же время лес уже заселяют жуки и бабочки.

Великий Луг/Каховское водохранилище может стать объектом ЮНЕСКО

Разрушение Каховского водохранилища привело к "высвобождению" территории Великого Луга. Сейчас Украинская Природоохранная Группа - UNCG инициирует внесение его в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО как смешанного культурно-природного объекта.

С соответствующим запросом организация обратилась в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины и Национальную комиссию Украины по делам ЮНЕСКО.

"Недавняя экспедиция подтвердила исключительную ценность этой территории. На месте бывшего водохранилища стремительно формируются пойменные леса, растет биоразнообразие, возвращаются редкие виды, а ученые имеют возможность наблюдать один из самых масштабных в мире процессов естественного восстановления большой речной поймы", - сообщает Украинская Природоохранная Группа - UNCG.

Подготовленная концепция показывает, что Великий Луг потенциально соответствует критериям ЮНЕСКО и как культурный, и как природный объект. Его природная структура сформировала пространство Запорожских Сечей и козацкой традиции, а современное восстановление поймы является одним из самых масштабных примеров естественного восстановления речных экосистем в мире.

"Мы убеждены, что Великий Луг имеет потенциал объекта мирового значения - не только для Украины, но и для всего человечества. Сейчас важно не только исследовать эту территорию, но и работать над ее международным признанием и долгосрочным сохранением", - добавили в UNCG.

Обращение к Нацкомимии уже поддержали более 60 научных, природоохранных, культурных и общественных организаций из Украины, Великобритании и Литвы.

Экспедиция UNCG на Каховском водохранилище в мае 2026-го (фото: Украинская Природоохранная Группа - UNCG/Facebook)

Восстановление Каховской ГЭС: сколько денег и времени на это нужно

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление Каховской дамбы будет стоить около 2 млрд евро.

"Укргидроэнерго" готово взяться за восстановление дамбы после полной деоккупации региона, однако строительство и ввод в эксплуатацию новой Каховской ГЭС займет почти 5 лет, а наполнение водохранилища - еще примерно 2 года. Вопрос целесообразности восстановления плотины остается дискуссионным.

"Проблему обеспечения водой региона невозможно решить только отстройкой плотины. Должно быть комплексное управление всем бассейном Днепра, учитывающее климатические изменения, режимы работы каскада водохранилищ и реальные потребности экосистем и экономики", - заявила НАН Украины в недавнем исследовании.

По их данным, сейчас даже во время максимального наполнения остаточных водоемов уровень воды составляет лишь 12% от прежнего объема водохранилища.

"Вывод однозначный: остаточные водоемы имеют важное экологическое значение, но не могут выполнять функции регионального источника водоснабжения", - добавляют в НАН.

Какие угрозы остаются для региона

Также это исследование показало, что дефицит воды на юге Украины является долгосрочной угрозой, которая была бы даже без катастрофы на ГЭС - климатические модели прогнозируют дальнейшее повышение температуры и уменьшение осадков до конца XXI века.

В то же время подземные воды могут стать резервом питьевого водоснабжения, особенно в Херсонской области, но их использование требует строгого контроля качества и дополнительных научных исследований.

Критическим является прогноз по аграрному сектору в этой области - площадь под отдельными сельскохозяйственными культурами сократились на 71-98%. На это повлияла и оккупация региона.

"Даже в случае восстановления подачи воды аграрный сектор в Херсонсокой области не сможет автоматически вернуться к довоенному состоянию. Для этого нужны безопасность территорий, разминирование, восстановление инфраструктуры, инвестиции и внедрение современных водосберегающих технологий", - добавляют в НАН.

Еще одно опасное последствие - резкое снижение уровня воды спровоцировало ярообразование и проседание почв. Ученые уже разработали прогнозные модели для послевоенного планирования территорий.

Также сейчас идет работа над созданием информационно-аналитической системы Dnipro-WEB, которая позволит моделировать сценарии водности и оценивать экономические и экологические последствия различных управленческих решений.