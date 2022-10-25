Крупный киргизский банк прекратил обслуживать карты "Мир"

Крупный киргизский государственный "Айил-банк" временно прекратил обслуживать кредитные карты российской платежной системы "Мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"ОАО "Айил Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно прекращает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты эмитированные ОАО "Айил Банк", - говорится в заявлении банка.
"Айил-банк" на 100% принадлежит правительству Кыргызстана.
Напомним, ранее США заявили, что будут вводить санкции за использование российской платежной системы "Мир".
Позже самый крупный турецкий банк остановил работу с российскими картами "Мир".
Также Центральный банк Шри-Ланки отказался принимать российскую платежную систему "Мир" для сделок на территории страны.
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