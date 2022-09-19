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Найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир"

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Анкара, Понеділок 19 вересня 2022 18:44
Найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир" Фото: у Туреччині перший банк відмовився працювати з російськими картами "Мир" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Один із найбільших приватних банків Туреччини Is bankasi відмовляється працювати з російською платіжною системою "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Halk TV.

За попередніми даними, турецький банк призупинив роботу з російськими картами через загрозу санкцій з боку США.

"Is bankasi заявив, що вони бачили та оцінили заяву Міністерства фінансів США з цього питання, і що вони призупинили використання системи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що п'ять турецьких банків використовуватимуть російську платіжну систему "Мир".

Проте кілька днів тому Міністерство фінансів США пригрозило санкціями тим банкам та фінансовим установам, які допомагатимуть Росії обходити санкції та підтримувати російські карти "Мир".

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