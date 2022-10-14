Без российского туризма. Еще одна страна "забанила" карту "Мир"
Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха россиян. Теперь у туристов из РФ возникнут проблемы с расчетами на острове.
Центральный банк Шри-Ланки отказался принимать российскую платежную систему "Мир" для операций на территории страны. Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на пресс-службу CBSL в Twitter.
"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", что подтверждается МИД Шри-Ланки, Центробанк не в состоянии положительно рассмотреть на данном этапе просьбу об использовании карты "Мир" в банковской системе", - говорится в сообщении.
Это значит, что несмотря на ощутимый туристический поток из РФ, власти страны не готовы идти навстречу россиянам даже на фоне экономического кризиса, вызванного остановкой туризма из-за пандемии 2020 года.
Фото: Шри-Ланка зависит от туризма в зимний сезон (unsplash.com//farhath-firows)
Ранее в сентябре банки в Турции прекратили обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций США. Туристы не могли найти банкомат, чтобы снять деньги со своих карт, расплатиться в магазинах, а турагентства просили их везти с собой на отдых наличные в валюте.
Напомним, в Турции предлагают предлагают россиянам альтернативу карте "Мир".