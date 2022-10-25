UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Великий киргизький банк припинив обслуговувати карти "Мир"

Фото: великий киргизький банк припинив обслуговувати карти "Мир" (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Великий киргизький державний "Айіл-банк" тимчасово припинив обслуговувати кредитні картки російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банку.

"ВАТ "Айіл Банк" з технічних причин з 25 жовтня 2022 року тимчасово припиняє: обслуговування платіжних карток у рамках НСВК "Мир" на своїх периферійних пристроях (банкомати, POS-термінали), грошові перекази від клієнта до клієнта в рамках НСПК на платіжні картки емітовані ВАТ "Айіл Банк", - йдеться у заяві банку.

"Айіл-банк" на 100% належить уряду Киргизстану.

Нагадаємо, раніше США заявили, що вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи "Мир".

Згодом найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир".

Також Центральний банк Шрі-Ланки відмовився приймати російську платіжну систему "Мир" для операцій на території країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКиргизиябанкиСанкції проти Росії