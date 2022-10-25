ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крупный киргизский банк прекратил обслуживать карты "Мир"

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 18:46
Крупный киргизский банк прекратил обслуживать карты "Мир" Фото: крупный киргизский банк прекратил обслуживать карты "Мир" (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Крупный киргизский государственный "Айил-банк" временно прекратил обслуживать кредитные карты российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"ОАО "Айил Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно прекращает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты эмитированные ОАО "Айил Банк", - говорится в заявлении банка.

"Айил-банк" на 100% принадлежит правительству Кыргызстана.

Напомним, ранее США заявили, что будут вводить санкции за использование российской платежной системы "Мир".

Позже самый крупный турецкий банк остановил работу с российскими картами "Мир".

Также Центральный банк Шри-Ланки отказался принимать российскую платежную систему "Мир" для сделок на территории страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Киргизия банки Санкции против России
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы
Надежда Скляренкожурналист, специально для РБК-Украина Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы