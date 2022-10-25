Великий киргизький банк припинив обслуговувати карти "Мир"
Великий киргизький державний "Айіл-банк" тимчасово припинив обслуговувати кредитні картки російської платіжної системи "Мир".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банку.
"ВАТ "Айіл Банк" з технічних причин з 25 жовтня 2022 року тимчасово припиняє: обслуговування платіжних карток у рамках НСВК "Мир" на своїх периферійних пристроях (банкомати, POS-термінали), грошові перекази від клієнта до клієнта в рамках НСПК на платіжні картки емітовані ВАТ "Айіл Банк", - йдеться у заяві банку.
"Айіл-банк" на 100% належить уряду Киргизстану.
Нагадаємо, раніше США заявили, що вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи "Мир".
Згодом найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир".
Також Центральний банк Шрі-Ланки відмовився приймати російську платіжну систему "Мир" для операцій на території країни.
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