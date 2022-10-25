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Великий киргизький банк припинив обслуговувати карти "Мир"

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Вівторок 25 жовтня 2022 18:46
Великий киргизький банк припинив обслуговувати карти "Мир" Фото: великий киргизький банк припинив обслуговувати карти "Мир" (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Великий киргизький державний "Айіл-банк" тимчасово припинив обслуговувати кредитні картки російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банку.

"ВАТ "Айіл Банк" з технічних причин з 25 жовтня 2022 року тимчасово припиняє: обслуговування платіжних карток у рамках НСВК "Мир" на своїх периферійних пристроях (банкомати, POS-термінали), грошові перекази від клієнта до клієнта в рамках НСПК на платіжні картки емітовані ВАТ "Айіл Банк", - йдеться у заяві банку.

"Айіл-банк" на 100% належить уряду Киргизстану.

Нагадаємо, раніше США заявили, що вводитимуть санкції за використання російської платіжної системи "Мир".

Згодом найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир".

Також Центральний банк Шрі-Ланки відмовився приймати російську платіжну систему "Мир" для операцій на території країни.

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