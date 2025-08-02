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Большие перемены наступят для 4 знаков Зодиака: что приготовила судьба?

Суббота 02 августа 2025 12:04
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Большие перемены наступят для 4 знаков Зодиака: что приготовила судьба? Какие знаки Зодиака начинают новый этап жизни (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Жизнь этих четырех знаков Зодиака вскоре кардинально изменится. Звезды обещают судьбоносные события, которые откроют новую главу - будь то в любви, карьере или личностном росте.

Кто окажется на пороге перемен и какие сюрпризы приготовила Вселенная, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Для Овнов наступает период активных перемен - особенно в сфере карьеры и личной инициативы. Возможны неожиданные предложения, смена направления деятельности или старт собственного проекта.

Главное - не бояться выйти из зоны комфорта: смелые шаги принесут ощутимые результаты. Судьба будет благосклонна к тем, кто действует решительно.

Рак

Ракам предстоит отпустить прошлое и переосмыслить приоритеты. Перемены затронут сферу отношений и внутреннего состояния - возможны важные разговоры, прощание с людьми из прошлого или новое чувство.

Этот период поможет вам эмоционально обновиться и обрести внутреннюю свободу. Доверьтесь интуиции - она выведет вас на верный путь.

Лев

У Львов начинается яркий и насыщенный этап, когда многое встанет на свои места. Перемены придут через признание, успех, а для некоторых - через новую публичную роль или повышение.

Это идеальное время, чтобы заявить о себе и реализовать амбиции. Главное - не упустить шанс, который даст судьба.

Рыбы

Рыб ждет глубокое внутреннее преображение и неожиданные повороты в личной жизни. Вы можете встретить человека, который сыграет важную роль, или принять решение, меняющее привычный уклад.

Судьба подталкивает вас к росту, отказу от иллюзий и большей уверенности в себе. Все, что кажется неопределенным сейчас - уже ведет к лучшему.

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