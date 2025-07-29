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Вселенная поставит эти знаки Зодиака перед выбором: кого ждет судьбоносный вторник

Вторник 29 июля 2025 06:05
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Вселенная поставит эти знаки Зодиака перед выбором: кого ждет судьбоносный вторник Гороскоп на 29 июля (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже в этот вторник в жизни четырех знаков Зодиака произойдут невероятные события. Вселенная хочет, чтобы они определились со своим будущим.

Каким знакам Зодиака очень повезет, рассказывает РБК-Украина.

Овен

Мир подбрасывает знаки, которые невозможно не заметить. Вы можете случайно услышать важные слова или даже увидеть сон, который будет трудно забыть. И все это попытки Вселенной вам помочь, ведь в этот день вас ждет судьбоносный выбор. Решение, которое вы примете, кардинально изменит вектор движения.

Лев

Гороскоп на вторник обещает вам судьбоносный разговор, которого вы совсем не ждете. Вселенная готовит для вас необычную проверку, которую вы должны пройти с достоинством. Принимайте решения не эмоциями, а умом. Не позволяйте импульсам подтолкнуть вас к пропасти.

Рыбы

29 июля вас ждет встреча с призраками вашего прошлого. Этот день напомнит вам о внутреннем источнике силы, о котором вы могли забыть. Нужно только остановиться и прислушаться к себе. Решайтесь на что-то невероятное и не бойтесь серьезных решений, вы все делаете правильно.

Водолей

Время перемен наступает именно сейчас, хотя вы еще не хотите это осознать. Впрочем, гороскоп на вторник обещает вам шанс принять судьбоносное решение, благодаря которому новая жизнь придет еще быстрее. Старые схемы больше не работают, момент выбора будет непростым. Но не следует волноваться, ведь Вселенная вам поможет.

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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Knowinsiders.

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