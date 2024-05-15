Большие потери и конфликты: партизаны выяснили обстановку у оккупантов на Харьковском направлении

Штурмовые подразделения оккупантов на Харьковском направлении несут большие потери. Также из-за большого количества бывших заключенных в боевом составе между захватчиками часто возникают конфликты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава", - говорится в сообщении. Как отмечают партизаны, не последнюю роль в этом играют стычки между линейными подразделениями ВС РФ и "Шторм-Z", "Управлять бывшими заключенными не всем командирам по силам, даже имеющим богатый военный опыт", - отмечают в "АТЕШ".