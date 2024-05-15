Генштаб: в районах Лукьянцев и Волчанска под Харьковом ВСУ переместились на более выгодные позиции

На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области, где продолжаются наступательные действия российских окупантов, подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Всего на Харьковском направлении, по состоянию на 23:00 14 мая, подразделения украинских войск отразили 11 атак противника на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (РФ) – Волчанск. Три боевых столкновения к тому времени еще продолжались.

"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны", - говорится в сообщении.

На этом направлении россияне потеряли 162 военнослужащих, также уничтожены и повреждены 26 единиц их вооружения и военной техники.

Продвижение врага в Харьковской области