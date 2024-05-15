Великі втрати та конфлікти: партизани з'ясували обстановку в окупантів на Харківському напрямку

Штурмові підрозділи окупантів на Харківському напрямку зазнають великих втрат. Також через велику кількість колишніх ув'язнених у бойовому складі між загарбниками часто виникають конфлікти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Унаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу", - йдеться в повідомленні. Як зазначають партизани, не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ і "Шторм-Z", "Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", - зауважують в "АТЕШ".