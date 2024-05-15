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Великі втрати та конфлікти: партизани з'ясували обстановку в окупантів на Харківському напрямку

Харківська область, Середа 15 травня 2024 08:55
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Великі втрати та конфлікти: партизани з'ясували обстановку в окупантів на Харківському напрямку Фото: у Харківській області окупанти несуть значні втрати (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Штурмові підрозділи окупантів на Харківському напрямку зазнають великих втрат. Також через велику кількість колишніх ув'язнених у бойовому складі між загарбниками часто виникають конфлікти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Унаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ і "Шторм-Z",

"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", - зауважують в "АТЕШ".

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Кирило Буданов 14 травня в ефірі телемарафону повідомив про те, що 13 травня вечері намітилась тенденція до стабілізації на Харківському напрямку, "противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти".

Пізніше у Генштабі ЗСУ повідомив, що на окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська Харківської області підрозділи ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції.

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Харків партизаны Війна Росії проти України
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