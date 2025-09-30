Большие потери для армии РФ: чего стоят штурмы возле Доброполья и Новопавловки, - ISW

29 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Так же, как и в Харьковской области.

Начальник штаба украинского батальона беспилотников, действующего на севере Харьковской области, 29 сентября заявил, что российские войска постоянно используют беспилотники над украинскими позициями и пытаются проникнуть на них. А механизированных нападений в этом районе они не проводили с августа 2025 года из-за ударов украинских дронов.

На Купянском и Боровском направлениях российские войска не продвинулись вперед.

Однако армии РФ удалось продвинуться на Северском направлении в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Но ВСУ продвинулись в тактическом районе Доброполье.

29 сентября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что украинские войска "окружили" некоторые российские подразделения на Добропольском направлении, а также, что ВСУ освободили примерно 175 квадратных километров и очистили почти 195 квадратных километров от российских диверсионных групп.

Сержант-офицер украинской бригады, действующей в районе Доброполья, сообщил об увеличении количества российских штурмовых групп и количества солдат, которые перемещаются в каждой группе. По его словам, российские войска ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава - по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек. После того, как подразделения российской морской пехоты недавно вступили в боевые действия в зоне ответственности бригады, количество российских атак и потерь возросло. Сержант-офицер сообщил, что российские войска в этом районе имеют проблемы с поставками топлива и смазочных материалов из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На Покровском направлении войска РФ пытались штурмовать, но подтвержденного прогресса не достигли.

Представитель Украинской группы войск "Днепр" полковник Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются продвигаться к Покровску небольшими группами. Военные в этом районе плохо обучены и в основном подписали контракты с Минобороны РФ за финансовое поощрение.

На Новопавловском направлении ВСУ отражают российские атаки и начинают оттеснять российские войска в зону ответственности бригады.

Украинский военнослужащий сообщил, что украинские беспилотники блокируют продвижение российских войск вдоль логистических путей, а российские войска передвигаются пешком в пределах 20 километров от линии фронта, чтобы избежать обнаружения дронами. Лишь один из 10 российских солдат достигает украинских позиций.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ успеха не достигли, несмотря на попытки атаковать.