Войска РФ имеют проблемы с логистикой и солдатами на ключевых направлениях, - карты ISW

Российские войска не продвинулись в Сумской области, имеют проблемы с логистикой на Покровском направлении и недостаток личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении фронта.

Украинские войска недавно удерживали позиции или продвигались на севере Сумской области.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 сентября, свидетельствуют о том, что заявления России о захвате позиций к юго-востоку от Андреевки (к северу от города Сумы) являются ложными, и что украинские войска удерживали позиции или продвигались в этом районе, сообщают аналитики ISW.

28 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и Великого Бурлука , но не продвинулись вперед.

На Купянском и Боровском направлениях войска армии РФ также не достигли прогресса. Зато продвинулись на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска не захватили Заречное, но уже несколько месяцев проводят миссии по проникновению в населенный пункт. Российские военные проникают группами по пять солдат, из которых в среднем в результате ударов украинских беспилотников убивают троих, ранят одного (который выживает), а один теряется. Небольшое количество российских военнослужащих, которые скрываются в Торском (к востоку от Заречного) и Заречном, ждут, пока беспилотники будут поставлять лекарства и провизию, но российское военное командование часто отдает приоритет отправке им российских флагов, чтобы солдаты могли снимать пропагандистские видео, в которых якобы российские войска продвигаются.

На Северском направлении, в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье войска РФ продолжали операции, но безуспешно.

Так же на Покровском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российская пехота продолжает атаковать небольшими штурмовыми группами один или два раза в день. Растущая дальность полетов российских ударных беспилотников расширяет "зону поражения" и усложняет украинскую логистику. Однако российские войска на этом направлении также страдают от логистических проблем.

Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении.

Представитель Группировки войск "Днепр" Украины полковник Виктор Трегубов заявил, что войска РФ на Новопавловском направлении продолжают попытки проникновения и обхода украинских оборонительных позиций небольшими группами и пытаются закрепиться в маленьких населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.Трегубов заявил, что открытая местность в этом районе неблагоприятна для наступлений, и что российским войскам будет трудно найти укрытие в ветрозащитных полосах, когда начнут падать листья. Трегубов отметил, что российское военное командование передислоцирует подразделения с юга Украины на восток, но раньше они двигались в более приоритетные районы или на третью или четвертую линии обороны на оккупированных территориях Украины. Это может свидетельствовать о том, что Россия страдает от недостатка личного состава.

В Запорожской области и на Херсонском направлении войска РФ не удалось продвинуться вперед.