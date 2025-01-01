Новые налоги для ФОП в 2025 году: что изменится и кто заплатит больше

В Украине с 1 января вырастут налоги для ФОП и изменятся правила их начисления. "Упрощенцев" обяжут платить единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор. Налоги придется платить даже в случае отсутствия дохода.

О том, насколько увеличатся налоги для ФОПов и когда их надо платить – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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В 2025 году для ФОП возвращается обязательная уплата ЕСВ, которую с весны 2022 сделали добровольной. Уплата единого социального взноса в Пенсионный фонд с января уже не будет добровольной, даже при отсутствии фактического дохода ЕСВ придется перечислить государству.

Это похоже на повторение ситуации несколько летней давности, когда уплата единого соцвзноса также была добровольной, если у предпринимателя не было дохода. Многие люди тогда держали ФОП и не закрывали их, поскольку не нужно было ничего платить. Но с 2017 года ЕСВ начало снова начисляться, даже при отсутствии дохода у ФОПа.

Как вырастут налоги в новом году

В 2025 году налоги для физических лиц-предпринимателей вырастут на несколько тысяч гривен. К примеру, хотя для ФОПов на первой группе единого налога сумма уплаты останется на том же уровне (302,80 гривен), к этому добавляется обязательная уплата ЕСВ и военного сбора.

ФОПы на I группе в 2024 году:

единый налог 302,80 гривен (обязательная уплата);

ЕСВ 1760 гривен (добровольная уплата).

ФОПы на I группе в 2025 году:

единый налог 302,80 грн (обязательная уплата);

ЕСВ 1760 грн (обязательная уплата);

военный сбор 800 грн (обязательная уплата).

Ежемесячная налоговая нагрузка для ФОПов на первой группе возрастет на 2560 гривен. За квартал эта сумма составит 7680 гривен, а ежегодно – 30 720 гривен.

ФОПы на II группе в 2024 году:

единый налог 1420 грн (обязательная уплата);

ЕСВ 1760 грн (добровольная уплата).

ФОПы на II группе в 2025 году:

единый налог 1600 грн (обязательная уплата);

ЕСВ 1760 грн (обязательная уплата);

военный сбор 800 грн (обязательная уплата).

Вместе налоги составят 4160 грн в месяц, что почти втрое больше, чем в 2024 году. В квартальном измерении – 12 480 гривен, за год – 49 920 грн.

ФОПы на III группе в 2024 году::

единый налог – 5 или 3 процента плюс НДС от дохода (обязательная уплата);

ЕСВ 1760 грн (добровольная уплата).

ФОПы на III группе в 2025 году:

единый налог - 5 или 3 процентов плюс НДС от дохода (обязательная уплата);

1% военный сбор от дохода (обязательная уплата);

1760 грн ЕСВ (обязательная уплата).

Кроме этого, с 2025 года всем предпринимателям, кроме тех, кто работает в районах ведения боевых действий, придется обеспечивать возможность безналичного расчета (POS-терминал). Льгота для предпринимателей в населенных пунктах с населением менее 5 тыс. человек больше не будет действовать. Также снят мораторий на документальные плановые проверки для всех ФОПов.

Если предприниматель не хочет платить взносы или отчитываться, есть два варианта: закрыть ФОП или перевести его на общую систему налогообложения, где действует правило – при отсутствии дохода уплата налогов не осуществляется. Тем, кто не желает выполнять эти обязательства, необходимо обратиться в налоговую с заявлением о прекращении деятельности или изменении системы налогообложения.

Лимиты, льготы и штрафы по уплате военного сбора

Физические лица-предприниматели (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения I, II и IV группы должны ежемесячно платить военный сбор авансом в размере 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Поскольку ФОПы начнут платить ВС с 1 января 2025 года, то эта сумма составит для них 800 грн.

Налоговая автоматически будет начислять военный сбор на двадцатое число каждого месяца. Если эта дата приходится на выходные, оплату нужно произвести до их начала. Например, ФОПы первой, второй и четвёртой групп должны уплатить военный сбор с дохода за декабрь до 20 января. Поскольку в этом году 20 января приходится на воскресенье, крайний срок оплаты переносится на пятницу, 17 января.

ФОПы на третьей группе должны начать платить ВС по итогам первого квартала 2025 года (до 20 апреля). Этот сбор будет составлять 1% от оборотных средств. Военный сбор будут платить и юридические лица на третьей группе упрощенной системы налогообложения.

За несвоевременную или неполную уплату военного сбора ФОПами I, II и IV группы (позже 20 числа месяца) налагается штраф в размере 50% от суммы ВС, то есть с 1 января нового года эта сумма составит 400 гривен.

ФОПы первой, второй и четвёртой групп будут отчитываться о военном сборе как отдельная строка в годовой декларации. Подать отчетность за 2025 год им нужно будет только в январе-феврале 2026 года. Зато ФОПы третьей группы впервые подадут декларацию и уплатят военный сбор уже в апреле-мае 2025 года по итогам первого квартала 2025 года. По результатам 2024 года отчетность осуществляется по старым правилам, без обязанности уплаты военного сбора.

Особенности уплаты ЕСВ

С 2025 года предприниматели обязаны уплачивать единый социальный взнос поквартально – в месяце, который следует за окончанием квартала. Отчетность по ЕСВ подается раз в год в виде Приложения 1 к годовой декларации. Для предпринимателей II группы крайний срок подачи отчета – 3 марта 2025 года, для III группы – 10 февраля 2025 года. Также в 2025 году восстанавливается обязательная месячная отчетность по наемным работникам, которую нужно подавать до 20-го числа следующего месяца, начиная с февраля.

Льготы по уплате ЕСВ в 2025 году остаются для пенсионеров, лиц с инвалидностью, предпринимателей, которые являются одновременно наемными работниками (за них взнос платит работодатель), а также для ФОПов, находящихся на оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Кроме того, освобождение от уплаты ЕСВ предоставляется предпринимателям на общей системе налогообложения, которые не получают дохода, и ФОПам, призванным в ВСУ в связи с мобилизацией на особый период, в течение всего срока их военной службы.

В 2024 году максимальная сумма месячного дохода физического лица для начисления ЕСВ составляет 15 минимальных заработных плат, что равно 120 тыс. грн (15 × 8 тыс. грн). Соответственно, максимально возможный месячный размер ЕСВ в 2024 году составлял 26,4 тыс. грн, а за год – 316 тыс. грн.

С 1 января 2025 года база начисления ЕСВ увеличена до 20 минимальных заработных плат, что составляет 160 тыс. грн, то есть на 40 тыс. грн больше. Это означает, что максимальный месячный размер единого социального взноса возрастет до 35,2 тыс. грн, а в годовом измерении ФОП будет платить 422 тыс. грн.

Также в следующем году изменятся лимиты по оборотам для ФЛП:

ФЛП I – в 2024 году лимит установлен на уровне 1 млн 185 тыс. 700 грн, а с 2025 года – 1 млн 336 тыс. грн.

ФЛП II – в 2024 году лимит установлен на уровне 5 млн 921 тыс. 400 грн, а с 2025 года – 6 млн 672 тыс. грн.

ФЛП III – в 2024 году лимит установлен на уровне 8 млн 285 тыс. 700 грн, а с 2025 года – 9 млн 336 тыс. грн.

В случае превышения этих лимитов предпринимателем он должен перейти на общую систему налогообложения или сменить группу.

Невыполнение обязанности по уплате ЕСВ будет караться штрафом в размере 20% от суммы недоплаты и начислением пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Также при неуплате единого социального взноса не будет начисляться страховой стаж, что влияет на назначение пенсии и социальных выплат.