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Большое обновление Gemini: что изменится в чатах, уведомлениях и ИИ-агенте

15:19 25.08.2026 Вт
3 мин
Кастомизация получит больше возможностей
aimg Ольга Завада
В приложении Gemini появятся центры уведомлений и новые фильтры (фото: Getty Images)

Google готовит масштабное обновление интерфейса мобильного приложения Gemini. Цель - сделать работу с чатами более удобной и понятной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Отдельные закрепленные чаты и новый центр уведомлений

Первые существенные изменения касаются бокового меню приложения. В настоящее время самые важные чаты, закрепленные для быстрого доступа, находятся в одном общем списке с последними диалогами.

В новой версии их вынесут в отдельный блок над разделом "Последние", что облегчит поиск регулярных рабочих сессий.

Кроме того, иконку поиска по текстовым запросам перенесут в верхнюю часть бокового меню, а рядом с ней появится новый значок в виде колокольчика.

Что это значит?

Отдельный центр уведомлений: в этом разделе будут собираться все уведомления от Gemini, включая отчеты о выполненных задачах, дайджесты Gemini Briefs и другие уведомления.

Сохранение истории действий: раньше после свайпа системного оповещения из шторки смартфона найти его внутри Gemini было проблематично - новый центр уведомлений решит эту проблему.

Читайте больше: Gemini мог слить частные данные из Google Docs: разработчики требуют объяснений

Умные фильтры диалогов без поиска по словам

Для случаев, когда пользователь хочет найти древний чат, но не помнит конкретные слова или текст запроса, Google готовит специальные фильтры для раздела "Последние".

Вместо стандартного поиска диалоги можно будет сортировать по их текущему статусу.

Среди обнаруженных фильтров:

  • "Непрочитанные",
  • "Готово",
  • "Требует внимания",
  • "В процессе".

Последние два статуса предназначены для отслеживания длительных задач, выполняемых автономным ИИ-агентом Gemini Spark.

Более интересного : Google выключает Assistant: миллионы Android-гаджетов принудительно переведут на Gemini

Кастомизация ИИ-агента Spark

Для круглосуточного автономного помощника Gemini Spark разработчики готовят отдельный раздел "Настройки" (Customize) внутри бокового меню

Там будут находиться

Каталог навыков и приложений: пользователи смогут находить новые умения (Skills) и подключать посторонние приложения, отсортированные по категориям ("Для вас", "Производительность", "Творчество").

Управление доступами: в специальном меню можно будет просматривать добавленные навыки, подключать или отключать сервисы и регулировать разрешения на их использование в чате.

Также разработчики позаботились о минимализме интерфейса. Сейчас при выполнении фоновых заданий в верхнем статус-баре смартфона отображается фирменная четырехугольная звезда Gemini.

В новых настройках пользователи получат возможность отключить эту иконку через системные настройки уведомлений Android.

Все эти функции находятся на этапе внутреннего тестирования, поэтому окончательный вид и сроки публичного релиза могут изменяться.

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