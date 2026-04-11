На Пасху в Украине будет холодно, но потепление не за горами, - синоптик

Пасху украинцы встретят с стужей. Однако потепление уже на горизонте.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
На праздники будет оставаться холодно - ожидаются заморозки ночью и мокрый снег днем. Но уже со следующей недели температура постепенно начнет расти до средневесенних значений.
"Вчера и сегодня, 10-11 апреля, апогей стужи. Ночью остается высокая вероятность заморозков в воздухе 0-3°", - сказал Постригань.
Сегодня днем плотная облачность циклона "Rapunzel" помешает солнцу прогревать экс-арктический воздух, температура будет невысокой, всего 4-9° тепла.
"Временами будет идти дождь, местами возможен даже мокрый снег", - рассказал Постригань.
"12 апреля, в Светлое Христово Воскресение, вмешательство северного антициклона "Quirin" обусловит больше прояснений и ослабление ветра. При таких условиях актуальность заморозков 0-3° останется", - отметил синоптик.
Днем станет несколько комфортнее и теплее - 7-12° тепла. Местами будет выпадать небольшой дождь.
Со следующей недели в Украине постепенно будет теплеть.
"Атмосфера уже перестраивается - со следующей недели температура начнет расти, однако этот процесс будет постепенным. Таким образом, на возвращение тепла рассчитываем уже в начале Пасхальной недели", - подытожил Постригань.
Температурный фон начнет постепенно выравниваться и возвращаться к более привычным для середины весны значениям.
Как сообщало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко также предупреждала о холодных выходных.
В Пасхальную ночь температура ожидается +2+5°C, а днем в воскресенье - скромное потепление до +7+11°C, на Левобережье - до +14°C.
Напомним, синоптик Наталья Птуха также подтверждала, что на Пасху кардинального потепления еще не будет.
Но с понедельника-вторника ситуация начнет меняться - больше прояснений, меньше осадков и температура 11-16°C по Украине.