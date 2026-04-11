На Пасху в Украине будет холодно, но потепление не за горами, - синоптик

10:10 11.04.2026 Сб
2 мин
Названа дата, когда в Украине наконец-то потеплеет
aimg Елена Чупровская
Фото: синоптик дал прогноз на праздничные выходные (Getty Images)

Пасху украинцы встретят с стужей. Однако потепление уже на горизонте.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Читайте также: Новая волна холода накрыла Украину: где сегодня "минусы" и мокрый снег

Главное

  • Апогей холода - 10-11 апреля: ночью заморозки 0-3°C, днем лишь 4-9° тепла, местами мокрый снег
  • На Пасху, 12 апреля: днем 7-12° тепла, сохранятся ночные заморозки, местами небольшой дождь
  • Потепление - с начала Пасхальной недели: температура постепенно будет расти до средневесенних значений
  • Циклон "Rapunzel" удержит холод в субботу, антициклон "Quirin" принесет прояснения в воскресенье.

На праздники будет оставаться холодно - ожидаются заморозки ночью и мокрый снег днем. Но уже со следующей недели температура постепенно начнет расти до средневесенних значений.

Апогей холода уже проходит

"Вчера и сегодня, 10-11 апреля, апогей стужи. Ночью остается высокая вероятность заморозков в воздухе 0-3°", - сказал Постригань.

Сегодня днем плотная облачность циклона "Rapunzel" помешает солнцу прогревать экс-арктический воздух, температура будет невысокой, всего 4-9° тепла.

"Временами будет идти дождь, местами возможен даже мокрый снег", - рассказал Постригань.

Фото: синоптик Виталий Постригань рассказал, когда потеплеет в Украине (инфографика РБК-Украина)

Что будет на Пасху, 12 апреля

"12 апреля, в Светлое Христово Воскресение, вмешательство северного антициклона "Quirin" обусловит больше прояснений и ослабление ветра. При таких условиях актуальность заморозков 0-3° останется", - отметил синоптик.

Днем станет несколько комфортнее и теплее - 7-12° тепла. Местами будет выпадать небольшой дождь.

Когда вернется весеннее тепло

Со следующей недели в Украине постепенно будет теплеть.

"Атмосфера уже перестраивается - со следующей недели температура начнет расти, однако этот процесс будет постепенным. Таким образом, на возвращение тепла рассчитываем уже в начале Пасхальной недели", - подытожил Постригань.

Температурный фон начнет постепенно выравниваться и возвращаться к более привычным для середины весны значениям.

Как сообщало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко также предупреждала о холодных выходных.

В Пасхальную ночь температура ожидается +2+5°C, а днем в воскресенье - скромное потепление до +7+11°C, на Левобережье - до +14°C.

Напомним, синоптик Наталья Птуха также подтверждала, что на Пасху кардинального потепления еще не будет.

Но с понедельника-вторника ситуация начнет меняться - больше прояснений, меньше осадков и температура 11-16°C по Украине.

