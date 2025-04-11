Зеленский приехал на место удара баллистикой по Кривому Рогу и почтил погибших
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 апреля, приехал в Кривой Рог. Он посетил место российского ракетного удара по детской площадке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
Зеленский напомнил, что 4 апреля российские оккупанты ударили по жилому району Кривого Рога, ракета разорвалась возле многоэтажек и детской площадки. В результате этого погибли 19 человек, среди которых девять детей.
"Обычный городской район. Вокруг жилые дома, только гражданская застройка", - подчеркнул он.
Также президент добавил, что почтил память погибших в результате российского террористического удара.
Фото: последствия удара России по Кривому Рогу (president.gov.ua)
"Не имеем права забывать преступления, совершенные Россией против украинцев. Всем в мире следует не забывать так же, что для России человеческая жизнь не стоит ничего. Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор", - подчеркнул Зеленский.
Обстрел Кривого Рога
Напомним, 4 апреля россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой с кассетной боевой частью - чтобы вызвать как можно больше жертв.
После этого Минобороны РФ сообщило, что якобы атаковало ресторан, где "проходило совещание офицеров НАТО". Россияне заверяли, что объект "был уничтожен".
Недавно France24 показало видео из этого ресторана, на котором можно заметить, что ресторан в результате атаки выстоял. При этом ракета по нему не ударила, она взорвалась в 70-100 метрах.
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