Зеленский приехал на место удара баллистикой по Кривому Рогу и почтил погибших

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 апреля, приехал в Кривой Рог. Он посетил место российского ракетного удара по детской площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Зеленский напомнил, что 4 апреля российские оккупанты ударили по жилому району Кривого Рога, ракета разорвалась возле многоэтажек и детской площадки. В результате этого погибли 19 человек, среди которых девять детей.



"Обычный городской район. Вокруг жилые дома, только гражданская застройка", - подчеркнул он.

Также президент добавил, что почтил память погибших в результате российского террористического удара.

Фото: последствия удара России по Кривому Рогу (president.gov.ua)

"Не имеем права забывать преступления, совершенные Россией против украинцев. Всем в мире следует не забывать так же, что для России человеческая жизнь не стоит ничего. Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор", - подчеркнул Зеленский.