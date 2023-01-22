Большая отставка. WP узнала, кто станет новым руководителем администрации Байдена

Как отмечает газета, Зинтс занимает главную должность, поскольку Байден вступает в новый и сложный период своего президентства: республиканцы уже начали серию расследований по администрации и деловым операциям сына президента. Генеральный прокурор Меррик Гарленд назначил специального советника для расследования обращения с секретными документами, найденными в личном кабинете Байдена и дома в Уилмингтоне к тому же Байден готовится подать заявку на переизбрание.

Зиентс покинул Белый дом в апреле прошлого года, после того как руководил действиями администрации в ответ на пандемию и возглавлял крупнейшую кампанию вакцинации в истории США. Он вернулся в Белый дом осенью, чтобы помочь Рону Клейну, который, как ожидается, уйдет в ближайшие недели, подготовиться к текучести персонала после промежуточных семестров. Однако в последние недели Клейн поручал ему разные проекты, которые некоторые рассматривали как подготовку Зинтса к главной роли, сообщили люди, знакомые с соглашением, на условиях анонимности для обсуждения кадровых вопросов.

На этот раз он приходит на работу с совершенно другим профилем, чем Клейн: его первая государственная работа была при администрации Обамы, и большую часть своей карьеры он провел в частном секторе. Он работал только в исполнительной власти.