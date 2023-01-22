Большая отставка. WP узнала, кто станет новым руководителем администрации Байдена
Президент США Джо Байден может назначить Джеффри Зинтса на должность своего следующего руководителя администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Washington Post.
Как отмечает газета, Зинтс занимает главную должность, поскольку Байден вступает в новый и сложный период своего президентства: республиканцы уже начали серию расследований по администрации и деловым операциям сына президента. Генеральный прокурор Меррик Гарленд назначил специального советника для расследования обращения с секретными документами, найденными в личном кабинете Байдена и дома в Уилмингтоне к тому же Байден готовится подать заявку на переизбрание.
Зиентс покинул Белый дом в апреле прошлого года, после того как руководил действиями администрации в ответ на пандемию и возглавлял крупнейшую кампанию вакцинации в истории США. Он вернулся в Белый дом осенью, чтобы помочь Рону Клейну, который, как ожидается, уйдет в ближайшие недели, подготовиться к текучести персонала после промежуточных семестров. Однако в последние недели Клейн поручал ему разные проекты, которые некоторые рассматривали как подготовку Зинтса к главной роли, сообщили люди, знакомые с соглашением, на условиях анонимности для обсуждения кадровых вопросов.
На этот раз он приходит на работу с совершенно другим профилем, чем Клейн: его первая государственная работа была при администрации Обамы, и большую часть своей карьеры он провел в частном секторе. Он работал только в исполнительной власти.
Однако коллеги хвалили Зиентса как искусного внедрителя, порождающего глубокую лояльность со стороны людей, за которыми он наблюдает.
Напомним, ранее мы писали, что нынешний руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн готовится уйти в отставку.
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