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Имел влияние на Байдена. В Белом доме готовится крупная отставка

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Вашингтон, Воскресенье 22 января 2023 02:40
Имел влияние на Байдена. В Белом доме готовится крупная отставка Фото: Рон Клейн, глава аппарата Белого дома (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн готовится уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, увольнение может произойти в течение ближайших недель - скорее всего сразу после обращения Джо Байдена к нации, с которым он выступит 7 февраля.

"Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность", - пишет газета.

Она также утверждает, что влияние Клейна на нынешнего главы Белого дома очень велико. Его преемником, по информации источников, может стать один из министров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинула пост. На ее место президент США Джо Байден назначил Карин Жан-Пьер.

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