Велика відставка. WP дізналася, хто стане новим керівником адміністрації Байдена

Як зазначає газета, Зінтс обійме головну посаду, оскільки Байден вступає в новий і складний період свого президентства: республіканці вже розпочали серію розслідувань щодо адміністрації та ділових операцій сина президента. Генеральний прокурор Меррік Гарленд призначив спеціального радника для розслідування поводження з секретними документами, знайденими в особистому кабінеті Байдена та вдома у Вілмінгтоні до того ж Байден готується подати заявку на переобрання.

Зіентс покинув Білий дім у квітні минулого року, після того, як керував діями адміністрації у відповідь на пандемію та очолював найбільшу кампанію вакцинації в історії США. Він повернувся до Білого дому восени, щоб допомогти Рону Клейну, який, як очікується, піде найближчими тижнями, підготуватися до плинності персоналу після проміжних семестрів. Проте останніми тижнями Клейн доручав йому різні проекти, які деякі розглядали як підготовку Зінтса до головної ролі, повідомили люди, знайомі з угодою, на умовах анонімності для обговорення кадрових питань.

Цього разу він приходить на роботу з абсолютно іншим профілем, ніж Клейн: його перша державна робота була за часів адміністрації Обами, і більшу частину своєї кар’єри він провів у приватному секторі. Він працював лише у виконавчій владі.