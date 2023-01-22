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Велика відставка. WP дізналася, хто стане новим керівником адміністрації Байдена

Новость на русском →
США, Неділя 22 січня 2023 22:34
Велика відставка. WP дізналася, хто стане новим керівником адміністрації Байдена Фото: кандидат на посаду голови адміністрації Байдена Джеффрі Зінтс (flickr.com businessforward)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден може призначити Джеффрі Зінтса на посаду свого наступного керівника адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Washington Post.

Як зазначає газета, Зінтс обійме головну посаду, оскільки Байден вступає в новий і складний період свого президентства: республіканці вже розпочали серію розслідувань щодо адміністрації та ділових операцій сина президента. Генеральний прокурор Меррік Гарленд призначив спеціального радника для розслідування поводження з секретними документами, знайденими в особистому кабінеті Байдена та вдома у Вілмінгтоні до того ж Байден готується подати заявку на переобрання.

Зіентс покинув Білий дім у квітні минулого року, після того, як керував діями адміністрації у відповідь на пандемію та очолював найбільшу кампанію вакцинації в історії США. Він повернувся до Білого дому восени, щоб допомогти Рону Клейну, який, як очікується, піде найближчими тижнями, підготуватися до плинності персоналу після проміжних семестрів. Проте останніми тижнями Клейн доручав йому різні проекти, які деякі розглядали як підготовку Зінтса до головної ролі, повідомили люди, знайомі з угодою, на умовах анонімності для обговорення кадрових питань.

Цього разу він приходить на роботу з абсолютно іншим профілем, ніж Клейн: його перша державна робота була за часів адміністрації Обами, і більшу частину своєї кар’єри він провів у приватному секторі. Він працював лише у виконавчій владі.

Однак колеги хвалили Зієнтса як майстерного впроваджувача, який породжує глибоку лояльність з боку людей, за якими він наглядає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нинішній керівник апарату Білого дому Рон Клейн готується піти у відставку..

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