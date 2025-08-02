Взрывы в Липецке, Рязани и в Крыму: могли быть атакованы аэродромы, есть пожары

В ночь на 2 августа Липецк, а также другие города России, подверглись атаке неизвестных дронов. Кроме того, громко было и в оккупированном украинском Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Отметим, что громко этой ночью было в Липецке, Рязани, Таганроге, Воронежской области и в оккупированном Крыму. Подробнее рассказываем ниже.

Липецк

В частности, канал SHOT пару часов назад написал, что в разных районах Липецка прогремело не менее 4 взрывов. Перед этим россияне слышали сигнал воздушной тревоги, а после - якобы работу ПВО по дронам.

Через некоторое время в других Telegram-каналах появились видео, на которых, как утверждается, запечатлены кадры в момент атаки дронов и непосредственно взрывы. Утверждалось, что под атакой был военный аэродром.

Рязань

Также в сети утверждают, что под атакой дронов буквально недавно оказалась Рязань. На опубликованных фото и видео видно, что после атаки возник минимум один пожар и видно дым. Официальных комментариев пока нет.

Обновлено в 03:35

В сети сообщают, что в Рязани пожар в районе НПЗ.

Обновлено в 04:10

Telegram-канал Baza пишет, что взрывы этой ночью было слышно над аэродромом "Дягилево" в Рязани.

Крым

Кроме того, проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что Крымский мост перекрыт уже более трех часов. Параллельно канал писали, что в Феодосии (Крым) было слышно серию взрывов.

Обновлено в 04:40

В сети появились кадры, на которых, как утверждается , в Феодосии в районе нефтебазы возник пожар. Также сообщается, что город уже несколько часов атакуют неизвестные дроны.

Взрывы в других регионах

Примерно в 00:34 по киевскому времени, SHOT написал, что более пяти взрывов прогремело над Таганрогором (Ростовская область). В небе были видны вспышки и якобы работала ПВО.

Кроме того, заявлялось про звуки взрывов в Воронежской области. В частности, неизвестный дрон якобы повредил здание детского сада в ПГТ Анна. Также утверждается, что якобы были повреждено остекление офисного здания.

Однако больших деталей об этих регионах пока нет.