Дроны СБУ прорвали защиту и сожгли нефтебазу РФ возле Беларуси: яркое видео

По данным источников, этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины.

Местные паблики пишут, что на нефтебазе в результате точных ударов дронов зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва, после чего возник масштабный пожар.

Работники соседних предприятий массово эвакуировались. Над резервуарами с топливом были натянуты антидронные сетки, но они не остановили беспилотники СБУ.

Великолукская нефтебаза, расположенная в 50 км от границы с Беларусью, принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". На ней хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

"СБУ продолжает методично работать по объектам, которые обеспечивают российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаз непосредственно влияет на способность врага вести боевые действия, наступать и перебрасывать резервы", - отметил информированный источник в СБУ.