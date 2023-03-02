Крупное поражение под Угледаром вскрыло серьезные проблемы армии РФ, - ISW
Расследование катастрофических потерь оккупантов во время их попытки наступления под Угледаром вскрыло ряд проблем армии РФ, среди которых - неспособность перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Российские войска в ходе безуспешных танковых атак несколько недель подряд продолжали совершать серьезные ошибки и заводили танковые колонны в украинские засады.
По данным ВСУ, российские войска потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления, что вынудило их прибегнуть к лобовым атакам с применением пехоты.
Украинские военные успешно заманивали российские танки в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины дорог, а затем добивали технику ствольной артиллерией и установками HIMARS.
Российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, в первую очередь 155-я бригада морской пехоты, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, который ранее уже понес огромные потери в этом районе в октябре 2022 года, символизирует неспособность российских вооруженных сил учиться на своих ошибках.
Эксперты ISW также отмечают, что усиление неудач российских военных на разных направлениях будет препятствовать способности оккупантов проводить эффективные наступательные операции.
Ключевые выводы ISW:
- Кремль может использовать поправку к Уголовному кодексу РФ, ужесточающую наказание за "дискредитацию" войны в Украине, чтобы способствовать дальнейшим мерам самоцензуры среди критически настроенного ультранационалистического сообщества.
- Александр Лукашенко и лидер КИтая Си Цзиньпин подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу российских санкций.
- Официальные лица США продолжают сообщать, что украинские силы должным образом используют западное оружие в Украине.
- Оккупанты могут пытаться еще больше ограничить присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС, чтобы добиться фактического признания права собственности России на станцию.
- Президент Сербии Александр Вучич, по-видимому, пересматривает тесные связи Сербии с Россией во время войны на Украине.
- Российские войска укрепляют позиции на государственной границе в Белгородской области.
- Войска РФ продвинулись в пределах Бахмута и продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, а также в районе Авдеевки и Донецка.
- Оккупанты продолжили вести наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, а также оборонительные операции на юге Украины.
Ранее сообщалось, что украинские военные одержали верх над россиянами в самой крупной танковой битве этой войны. Враг потерял более 100 единиц бронированной техники.
Также напомним, что согласно данным Генштаба ВСУ, всего с начала войны российские оккупанты в боях потеряли 3395 своих танков.
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