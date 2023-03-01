Семь самолетов, 4 вертолета, 77 ракет и более 20 тысяч солдат: потери России за месяц
Фото: появились данные по потерям России в Украине за февраль (t.me/ministry_of_defense_ua)
За февраль украинские военные ликвидировали 21470 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить7 самолетов, 4 вертолета, десятки единиц техники и 77 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника за февраль:
- личного состава 21470 человек ликвидировано,
- танков - 186 ед,
- боевых бронированных машин - 256 ед,
- артиллерийских систем - 186 ед,
- РСЗО - 21 ед,
- средств ПВО - 26 ед,
- самолетов - 7 ед,
- вертолетов - 4 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 104,
- крылатых ракет – 77,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 196 ед,
- специальной техники - 30.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.
Напомним, ПВО ночью сбила четыре иранских дрона-камикадзе. Их россияне запустили из северного направления.
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