Велика поразка під Вугледаром розкрила серйозні проблеми армії РФ, - ISW

Розслідування катастрофічних втрат окупантів під час їхньої спроби наступу під Вугледаром розкрило низку проблем армії РФ, серед яких - нездатність перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російські війська під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль продовжували робити серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.

За даними ЗСУ, російські війська втратили не менше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх вдатися до лобових атак із застосуванням піхоти.

Українські військові успішно заманювали російські танки в зони поразки, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім добивали техніку ствольною артилерією та установками HIMARS.

Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який раніше вже зазнав величезних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року, символізує нездатність російських збройних сил.

Експерти ISW також зазначають, що посилення невдач російських військових на різних напрямках перешкоджатиме здатності окупантів проводити ефективні наступальні операції.

Ключові висновки ISW: