Великобритания сняла санкции с отказавшегося от российского гражданства миллиардера
Великобритания исключила из санкционного списка основателя и главу энергетической компании "Арети", миллиардера Игоря Макарова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании.
В документе отмечается, что Макаров "больше не является объектом заморозки активов или санкций на оказание трастовых услуг". Причины такого решения не указаны.
В июне прошлого года Макаров отказался от российского гражданства. В профиле бизнесмена на сайте американского Forbes указано, что он отказался от паспорта России в 2023 году и теперь считается кипрским бизнесменом. Гражданство Кипра Макаров получил в обмен на инвестиции.
Онлайн-рейтинг Forbes оценивает состояние Макарова в 2,1 млрд долларов.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, санкции против Макарова ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
"Арети" - группа компаний, инвестирующая в энергетический сектор. Она была образована в 2015 году после ребрендинга компании "Итера", которая была основана Макаровым в 1992 году и была одним из крупнейших производителей газа в России. В 2012 году основные газовые активы "Итеры" были проданы "Роснефти".
Отказавшиеся от гражданства РФ бизнесмены
После начала широкомасштабной войны против Украины, от российского гражданства отказались уже семеро миллиардеров.
В частности, в октябре 2022 года от гражданства РФ отказался бизнесмен Олег Тиньков, который занимает антивоенную позицию. В июле 2023 года Великобритания сняла с него санкции.
Также недавно от российского гражданства отказался основатель компаний "Трастконсалт" и девелоперской компании Coalco International, бизнесмен Василий Анисимов.
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