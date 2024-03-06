Велика Британія зняла санкції з мільярдера, який відмовився від громадянства РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Міністерства фінансів Великої Британії.

У документі наголошується, що Макаров "більше не є об'єктом заморозки активів або санкцій на надання трастових послуг". Причини такого рішення не зазначені.

У червні минулого року Макаров відмовився від російського громадянства. В профілі бізнесмена на сайті американського Forbes вказано, що він відмовився від паспорта Росії 2023 року і тепер вважається кіпрським бізнесменом. Громадянство Кіпру Макаров отримав в обмін на інвестиції.

Онлайн-рейтинг Forbes оцінює статки Макарова у 2,1 млрд доларів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, санкції проти Макарова запровадили Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

"Ареті" - група компаній, що інвестує в енергетичний сектор. Вона була створена 2015 року після ребрендингу компанії "Ітера", яка була заснована Макаровим 1992 року і була одним із найбільших виробників газу в Росії. У 2012 році основні газові активи "Ітери" були продані "Роснефти".

Бізнесмени, які відмовилися від громадянства РФ

Після початку широкомасштабної війни проти України, від російського громадянства відмовилися вже семеро мільярдерів.

Зокрема, у жовтні 2022 року від громадянства РФ відмовився бізнесмен Олег Тіньков, який займає антивоєнну позицію. У липні 2023 року Велика Британія зняла з нього санкції.

Також нещодавно від російського громадянства відмовився засновник компаній "Трастконсалт" і девелоперської компанії Coalco International, бізнесмен Василь Анісімов.

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