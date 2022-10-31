Олигарх Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Тинькова.

Олигарх прикрепил к посту соответствующий документ, в котором его просьба о выходе из российского гражданства удовлетворена властями РФ.

"Я принял решение о выходе из российского гражданства. Я не могу и не буду ассоциироваться с фашистской страной, которая начала войну со своим мирным соседом и ежедневно убивает невинных людей. Мне стыдно продолжать держать этот паспорт", - написал бизнесмен.

Он выразил надежду, что за ним последуют известные российские бизнесмены и что это ослабит путинский режим и его экономику, и в конечном счете приведет его к поражению.

Фото: Олег Тиньков отказался от гражданства РФ (instagram.com/olegtinkov)