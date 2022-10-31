Олигарх Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Российский бизнесмен и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что официально отказался от российского гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Тинькова.
Олигарх прикрепил к посту соответствующий документ, в котором его просьба о выходе из российского гражданства удовлетворена властями РФ.
"Я принял решение о выходе из российского гражданства. Я не могу и не буду ассоциироваться с фашистской страной, которая начала войну со своим мирным соседом и ежедневно убивает невинных людей. Мне стыдно продолжать держать этот паспорт", - написал бизнесмен.
Он выразил надежду, что за ним последуют известные российские бизнесмены и что это ослабит путинский режим и его экономику, и в конечном счете приведет его к поражению.
Фото: Олег Тиньков отказался от гражданства РФ (instagram.com/olegtinkov)
Напомним, почти сразу после развязанной Россией войной в Украине Тиньков выступил против нее. Он назвал недопустимой гибель людей. В мае российский миллиардер покинул Россию и уехал в Италию.
Отметим, что в начале 2020 года Тинькову диагностировали рак крови.
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