Ведутся бои за Волчанск. В ВСУ рассказали об обстановке на Харьковском направлении

Обстановка на Харьковском направлении на фоне наступательных действий российских оккупантов в настоящее время остается сложной, она динамично меняется. Так, сейчас ведутся бои за Волчанск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании отметили, что ведутся боевые действия на четырех направлениях:
Также оккупанты проводят штурмовые действия на пяти направлениях:
В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурмовых действия, из них 14 - еще продолжаются, передали в Генштабе.
"Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями", - говорится в заявлении военного командования.
Так, уточнили в Генштабе, только убитыми на этом направлении оккупанты потеряли за сутки более 100 солдат.
При этом указывается, что ныне враг имеет тактический успех.
"Спланированы меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь", - рассказали в Генштабе.
Отмечается, что также идет развертывание резервов "для стабилизации ситуации".
В Генштабе добавили, что в ходе определения задач войскам одним из главных приоритетов является сохранение жизни воинов Сил обороны.
Напомним, с пятницы, 10 мая, ситуация в Харьковской области значительно усложнилась из-за активизации вражеских наступательных действий в регионе. Российские оккупанті пытаются продвинуться вглубь Харьковской области. Силы обороны Украины сдерживают врага, ведутся боевые действия.
Вечером 12 мая президент Владимир Зеленский объяснил замысел РФ в Харьковской области и главную задачу ВСУ.
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