Ведуться бої за Вовчанськ. В ЗСУ розповіли про обстановку на Харківському напрямку

Обстановку на Харківському напрямку на тлі наступальних дій російських окупантів нині залишається складною, вона динамічно змінюється. Так, зараз ведуться бої за Вовчанськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні зазначили, що ведуться бойові дії на чотирьох напрямках:
Також окупанти проводять штурмові дії на п'яти напрямках:
Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 - ще тривають, передали в Генштабі.
"Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами", - йдеться в заяві військового командуванні.
Так, уточнили в Генштабі, тільки вбитими на цьому напрямку окупанти втратили за добу понад 100 солдатів.
При цьому вказується, що нині ворог має тактичний успіх.
"Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат", - розповіли в Генштабі.
Зазначається, що також триває розгортання резервів "для стабілізації ситуації".
В Генштабі додали, що в ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя воїнів Сил оборони.
Нагадаємо, з п'ятниці, 10 травня, ситуація в Харківській області значно ускладнилася через активізацію ворожих наступальних дій у регіоні. Російські окупанти намагаються просунутися углиб Харківщини. Сили оборони України стримують ворога, точаться бойові дії.
Ввечері 12 травня президент Володимир Зеленський пояснив задум РФ у Харківській області та головну на цей час задачу ЗСУ.
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