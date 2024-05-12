Зеленский назвал замысел России в Харьковской области и задачу ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Президент подчеркнул, что сегодня главное - это вопрос фронта и противодействия российским операциям.

"Особое внимание - Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения", - пояснил глава государства

По словам президента, задача Украины сейчас очевидна - надо нанести оккупанту наибольшие потери.

"В частности, в окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная - город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных, в городе - местным жителям - помогают. И очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым - каждым, кто непосредственно именно там, на Харьковщине. В военных силах, в силах безопасности, в местной власти, в громадах. Все зависит от того всегда в войне, на что ты сам способен, что ты сам способен сделать - можешь ли выдержать удары и удержать позиции, чтобы и все так же смогли. Главное - наша стойкость и украинский результат в боях", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в других направлениях

Зеленский подчеркнул, что постоянное внимание также другим направлениям боевых действий. По его словам, не менее заострены сейчас донецкие направления.

"Собственно, замысел ударов по Харьковской области в том, чтобы растянуть наши силы и поднять моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться", - сказал он.

По данным президента, Покровское направление, несмотря ни на что - наиболее жесткое. Только за эти сутки на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений.

"Также жесткие Лиманское и Времевское направления, Краматорское, Купянское. Наши воины достойно соответствуют оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать - отвечать оккупанту огнем", - подчеркнул глава государства.

Российское ИПСО

Зеленский отметил, что не менее важны для россиян информационные операции.

"Это всегда энергия для российских наземных операций. Оккупант питается ложью и страхом, который за ложью следует. Оборонительные бои никогда не бывают простыми. И всегда сложнее, когда врагу удается использовать страх", - объяснил он.

В связи с этим, по словам Зеленского, сейчас безопаснее не вестись на эмоции, не гнаться за громкостью заголовка, проверять каждое информационное сообщение и искать именно информацию, а не эмоции или слухи, и обязательно доверять Силам обороны Украины.