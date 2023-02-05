Мобилизированные оккупанты отказываются воевать, сотни из них возвращены на территорию РФ
Мобилизированные российские военнослужащие отказываются воевать, а в Донецкой области оккупанты обустраивают под полевые госпитали детские сады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .
Отмечается, что в последнее время отказы воевать стали фиксировать чаще. На 3 февраля из Луганской области обратно в РФ отправили 600 таких "мобиков".
А в оккупированной Горловке Донецкой области из-за переполненности медицинских учреждений ранеными россиянами захватчики начали обустраивать полевые госпитали в детских садах, школах или просто в складских помещениях.
"Известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии", - заявили в Генштабе.
Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 4 февраля отразили 9 атак врага в Луганской и Донецкой областях.
Напомним, в ISW оценили, что российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.
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