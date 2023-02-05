ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизированные оккупанты отказываются воевать, сотни из них возвращены на территорию РФ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 07:25
Мобилизированные оккупанты отказываются воевать, сотни из них возвращены на территорию РФ Фото: мобилизованные россияне отказываются воевать (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Мобилизированные российские военнослужащие отказываются воевать, а в Донецкой области оккупанты обустраивают под полевые госпитали детские сады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Отмечается, что в последнее время отказы воевать стали фиксировать чаще. На 3 февраля из Луганской области обратно в РФ отправили 600 таких "мобиков".

А в оккупированной Горловке Донецкой области из-за переполненности медицинских учреждений ранеными россиянами захватчики начали обустраивать полевые госпитали в детских садах, школах или просто в складских помещениях.

"Известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии", - заявили в Генштабе.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 4 февраля отразили 9 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, в ISW оценили, что российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Генштаб ВСУ
NEWS
ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев
ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина