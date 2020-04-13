Провідні українські експортери звернулися до уряду з вимогою зменшити портові збори

Українські експортери просять уряд знизити портові збори, що дозволить їм конкурувати на світових ринках в умовах кризи. Про це йдеться у матеріалі на порталі "Центр транспортних стратегій", передає РБК-Україна.

Як повідомляє ЦТС, провідні українські експортери звернулися до уряду з пропозицією знизити ставки портових зборів на 20%, оскільки їх продукція експортується переважно через морські порти. В умовах кризи зниження витрат на логістику дозволить експортерам пропонувати продукцію на світових ринках за конкурентними цінами та внаслідок цього зберегти експортний потенціал країни.

Як пише видання, на тлі пандемії коронавірусу і введення для боротьби з нею карантинних обмежень, влади різних країн намагаються доступними для них способами підтримати бізнес. У більшості країн ця підтримка включає зниження логістичних витрат, включаючи портові збори.

"Наприклад, в порту Гамбург введено мораторій на стягнення платежів за оренду землі та приміщень за три місяці: квітень, травень і червень. Адміністрація Суецького каналу, щоб зберегти вантажопотік і фінансові надходження, з 1 квітня збільшила знижки для танкерів-газовозів і контейнеровозів. Враховуючи, що економіка України орієнтована на експорт сировини, а він переважно здійснюється через морські порти, провідні українські експортери звернулися до уряду з пропозицією знизити ставки портових зборів", - говориться в матеріалі.

За підрахунками Федерації роботодавців транспорту України, зниження портових зборів на 20% призведе до збільшення річного вантажообігу морських портах України у 2021-2025 роки до 190 млн тонн.

Опитані експерти металургійного ринку також відзначають, що падіння попиту на залізну руду з боку металургійних заводів в Україні та ЄС залишає українським залізорудним підприємствам вибір: або відвантажити вивільнені обсяги в Китай, або знижувати виробництво.

Беручи до уваги ситуацію з курсом гривні, бізнес вважає, що всі зусилля "Укрзалізниці", портів і Міністерства інфраструктури повинні бути зосереджені на забезпеченні ритмічного вивезення продукції на експорт у повному обсязі. Зменшення витрат на логістику дозволить вітчизняним експортерам конкурувати на світовому ринку.

Нагадаємо, раніше представники хімічної галузі підкреслюють, що зниження портових зборів здатне активізувати експорт. "Нам будь-яке зниження дозволить більше продукції експортувати", - заявив президент Союзу хіміків України Олексій Голубєв.

Раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту у період кризи має бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить Україні вистояти під час світової економічно-фінансової кризи.

Крім того, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону, і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати.