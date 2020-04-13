Ведущие украинские экспортеры обратились к правительству с требованием снизить портовые сборы

Украинские экспортеры просят правительство снизить портовые сборы, что позволит им конкурировать на мировых рынках в условиях кризиса. Об этом идет речь в материале на портале "Центр транспортных стратегий", передает РБК-Украина.

Как сообщает ЦТС, ведущие украинские экспортеры обратились к правительству с предложением снизить ставки портовых сборов на 20%, поскольку их продукция экспортируется преимущественно через морские порты. В условиях кризиса снижение расходов на логистику позволит экспортерам предлагать продукцию на мировых рынках по конкурентным ценам и за счет этого сохранить экспортный потенциал страны.

Как пишет издание, на фоне пандемии коронавируса и введения для борьбы с ней карантинных ограничений, власти различных стран пытаются доступными для них способами поддержать бизнес. В большинстве стран эта поддержка включает снижение логистических затрат, включая портовые сборы.

"К примеру, в порту Гамбург введен мораторий на взимание платежей за аренду земли и помещений за три месяца: апрель, май и июнь. Администрация Суэцкого канала, чтобы сохранить грузопоток и финансовые поступления, с 1 апреля увеличила скидки для танкеров-газовозов и контейнеровозов. Учитывая, что экономика Украины ориентирована на экспорт сырья, а он преимущественно осуществляется через морские порты, ведущие украинские экспортеры обратились к правительству с предложением снизить ставки портовых сборов", - говориться в материале.

По подсчетам Федерации работодателей транспорта Украины, снижение портовых сборов на 20% приведет к увеличению годового грузооборота в морских портах Украины в 2021-2025 годах до 190 млн тонн.

Опрошенные эксперты металлургического рынка также отмечают, что падение спроса на железную руду со стороны металлургических заводов в Украине и ЕС оставляет украинским железорудным предприятиям выбор: либо отгрузить высвободившиеся объемы в Китай, либо снижать производство.

Принимая во внимание ситуацию с курсом гривны, бизнес считает, что все усилия "Укрзализныци", портов и Министерства инфраструктуры должны быть сосредоточены на обеспечении ритмичного вывоза продукции на экспорт в полном объеме. Уменьшение расходов на логистику позволит отечественным экспортерам конкурировать на мировом рынке.

Напомним, ранее представители химической отрасли подчеркивают, что снижение портовых сборов способно активизировать экспорт. "Нам любое снижение позволит больше продукции экспортировать", - заявил президент Союза химиков Украины Алексей Голубев.

Ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит Украине выстоять во время мирового экономическо-финансового кризиса.

Кроме того, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона, и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.