Підтримка експорту убезпечить Україну від економічної кризи, - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На думку Щелкунова, стабільна робота вітчизняних експортних підприємств допоможе мінімізувати негативні наслідки економічної кризи

Підтримка з боку держави експортоорієнтованих підприємств дозволить вистояти Україні під час світової економічно-фінансової кризи. Про це в коментарях журналістам заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, передає РБК-Україна.

"При втраті експорту, ніякий МВФ нам не допоможе. Адже там (при експорті - ред.) суми значно більші. І це те джерело, яке забезпечує не тільки стабільне надходження валюти в країну, але і по суті створює базу для стабільності фінансової ситуації загалом", - заявив Щелкунов.

На його думку, стабільна робота вітчизняних експортних підприємств допоможе мінімізувати негативні наслідки світової економічно-фінансової кризи для України, зокрема й соціальні.

"Втративши експорт, ми втрачаємо останню соломинку, яка убезпечує Україну від валу економічно-фінансової кризи. Я вже не кажу, про соціальні наслідки. Адже за тими ж гірничо-металургійними підприємствами сотні тисяч робочих місць", - пояснив Щелкунов.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в нинішніх кризових умовах, викликаних карантином, держава повинна надавати підтримку не тільки малому бізнесу, але і промисловості, яка є локомотивом економіки.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Нагадаємо об'єднання підприємств "Укрметалургпром" і Федерація металургів України звернулися до першого заступника міністра інфраструктури з проханням терміново звернути увагу на ситуацію, що склалася в українських портах, і вжити невідкладних заходів для забезпечення 100% виконання заявок українських підприємств-експортерів з боку державних транспортних компаній, в першу чергу, ДП МТП "Південний" і АТ "Укрзалізниця".

Повідомлялось також, що за підсумками 2019 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі (перевищення імпорту над експортом) України становило 12,2 млрд дол. Через економічні наслідки пандемії коронавірусу ситуація на ключових для України експортних ринках може суттєво погіршитися, зниження експортного виторгу призведе до девальвації гривні та збільшення дефіциту державного бюджету.