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Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі", - Зеленський

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 21:37
Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до невідкладних переговорів з Росією щодо евакуації з "Азовсталі" (Маріуполь, Донецька область). Глава держави зазначив, що незважаючи на слова Володимира Путіна територія заводу піддається постійним обстрілам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

"Ми бачимо, що незважаючи на слова президента РФ, територія "Азовсталі" піддається варварським бомбардуванням. Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна готова не тільки до переговорів, але миттєвого виконання досягнутих угод. За його словами, українська сторона очікує людського ставлення з боку Росії до людей, які заблоковані на території "Азовсталі".

"Розраховуємо, що ця частина місії генсека ООН буде результативною, будемо всіляко сприяти", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, в результаті десятків авіаударів на заводі "Азовсталь" частково зруйнований госпіталь, де знаходяться українські військові та мирні жителі.

Відзначимо, сьогодні ввечері по Києву російські війська завдали ракетного удару. У цей момент в столиці знаходився Антоніу Гутерреш.

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