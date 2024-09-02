Вечерний удар по Сумам. Известно о 18 пострадавших, из которых 6 - дети

После вечернего вражеского обстрела Сум 1 сентября, спасатели продолжили ликвидировать последствия российского ракетного удара. Число пострадавших возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .
По предварительной информации известно о 18 пострадавших, из них 6 детей.
Напомним, что российский удар повредил помещение, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей, а также детский дом. Кроме того, известно о повреждении еще 6 многоквартирных жилых домов.
Сообщается, что спасатели оперативно ликвидировали очаги горения.
Вечером 1 сентября враг нанес ракетный удар по городу Сумы и попал по помещению учебного заведения. В Сумской областной военной администрации сообщили, что он находился среди жилого микрорайона города.
Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 – дети.
Напомним, что враг не перестает обстреливать Сумскую область. Вчера днем стало известно, что Россия нанесла авиационный удар по инфраструктуре Сумской общины .
31 августа российские войскаударили по колонне зерновозов в Сумском районе . В результате атаки окупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей были ранены. Еще раньше, 30 августа, захватчики нанесли авиаудар по Сумам , в результате чего 2 человека погибли, а 13 пострадали.
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