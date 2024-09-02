Вечерний удар по Сумам. Известно о 18 пострадавших, из которых 6 - дети

Фото: спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов 1 сентября (Нацполиция, ГСЧС).

Удар по Сумам 1 сентября

Вечером 1 сентября враг нанес ракетный удар по городу Сумы и попал по помещению учебного заведения. В Сумской областной военной администрации сообщили, что он находился среди жилого микрорайона города.

Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 – дети.