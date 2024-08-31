Россияне ударили по дому под Харьковом: есть пострадавшие

Российские оккупанты сегодня снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины. В этот раз враг атаковал Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Сегодня в 14:55 российские военные ударили по с.Черкасская Лозовая под Харьковом. В результате атаки начался пожар в одном из домов.

"Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди", - заявил Синегубов.

Обновлено в 15:35.

Синегубов отметил, что в настоящее время количество пострадавших увеличилось до восьми.

"Как сообщают медики экстренной помощи, семеро - легкие, одна женщина - в среднем состоянии", - пояснил он.

Обновлено в 16:00.

"К сожалению, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, данные устанавливаются", - сообщил глава ОВА,