В Харькове раздался взрыв, город под обстрелом

К вечеру 31 августа в Харькове раздался взрыв. Военная администрация заявила о вражеском обстреле в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.

"Взрыв в городе. Будьте осторожны", - отметил Терехов.

Напомним, что по состоянию на 22.41 в городе уже более 10 мин, как объявлена воздушная тревога.

Карта тревога по состоянию на сейчас выглядит так: