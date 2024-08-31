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В Харькове раздался взрыв, город под обстрелом

Харьков, Суббота 31 августа 2024 22:43
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В Харькове раздался взрыв, город под обстрелом Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 31 августа в Харькове раздался взрыв. Военная администрация заявила о вражеском обстреле в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову.

"Взрыв в городе. Будьте осторожны", - отметил Терехов.

Напомним, что по состоянию на 22.41 в городе уже более 10 мин, как объявлена воздушная тревога.

Карта тревога по состоянию на сейчас выглядит так:

В Харькове раздался взрыв, город под обстрелом

Обстрелы Харькова

Напомним, что вчера, 30 августа, российские военные массово атаковали Харьков. Сразу на пяти локациях города было зафиксировано попадание вражеских снарядов.

Военные РФ специально нанесли удар по гражданскому жилому сектору города.

На сегодня известно о более 90 пострадавших и шести погибших после обстрела Харькова. От вражеского удара погиб ребенок, а среди раненых более 20 несовершеннолетних.

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