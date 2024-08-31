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Массированный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 97

Харьков, Суббота 31 августа 2024 08:21
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Массированный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 97 Фото: в Харькове 97 пострадавших из-за массированной атаки РФ 30 августа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

На утро 31 августа уже известно о 97 пострадавших из-за массированного обстрела Харькова 30 августа. Еще 7 людей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них - 22 несовершеннолетних", - рассказал он.

Массированная атака на Харьков

Российские войска 30 августа массировано атаковали Харьков. Оккупанты ударили сразу по нескольким районам.

"Прилеты" фиксировались сразу в пяти локациях города. В частности, захватчики попали в многоэтажку в Индустриальном районе, начался пожар, погибла несовершеннолетняя.

Позже число жертв и пострадавших стало расти. В какой-то момент число погибших возросло до 6 людей, а пострадали больше 50. По данным на 22:35 в МВД сообщали про 7 погибших в Харькове после атаки РФ. Также 77 людей пострадали.

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